أخبار مصر | أول تحرك برلماني بشأن تحويل مستشفى تجميل بعمارة بجاردن ستي لعزل

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني بشأن تحويل مستشفى تجميل بعمارة بجاردن ستي لعزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تحويل مستشفى تجميل بعمارة بجاردن ستي لعزل صحي، دون علم الوزارة.
وأوضحت يوسف، في طلبها، أن سكان إحدى العمارات بمنطقة جاردن ستي، فوجئوا بتحويل مستشفى تجميل بعمارتهم، تشتمل على شقتين بالدور الأرضي، لمستشفى عزل صحي واستقبال حالات فيروس كورونا، دون علم وزارة الصحة، أو إبلاغ السكان لكي يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
وأشارت إلى أنه تم استقبال حالات إصابة عدة داخل العمارة ودخول المصابين من نفس مدخل السكان، دون اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية، مما يشكل خطورة على حياة السكان، نتيجة تعرضهم باستمرار لحالات مصابة ومشتبه فيها.
وتابعت: ولم تتخذ هذه المستشفى الإجراءات الاحترازية اللازمة، فمشاهد إلقاء المخلفات الطبية من كمامات وقفازات وجوانتيات في مناور العمارة، وداخل المدخل، وإهمال شديد من قبل الأطقم الطبية التي تعمل داخل المستشفى في الحفاظ على نظافة المكان.
ولفتت أن المستشفى سجلت أكثر من 3 حالات وفاة إصابة بالفيروس، دون علم وزارة الصحة، فالسكان يحاولون الوصول لمدير المستشفى ولكن لم يتمكنوا.
واردفت: حاول سكان العمارة تقديم بلاغ في قسم قصر النيل، بإبلاغ وزارة الصحة، لسؤال هذه المستشفى عن امتلاكها ترخيص بهذا الفتح، وهل لدى وزارة الصحة علم بذلك، خاصة وأن هناك حالات وفاة تتم داخل المستشفى.
وطالبت بالتحرك السريع تجاه هذه العمارة وتفتيش هذه المستشفى والإطلاع على أوراقها، وغلقها سريعا حتى لا تؤثر على صحة السكان وعدم إصابتهم او عدوتهم نتيجة مخالطتهم المباشرة بالمرضى في الصعود والهبوط.
كما طالبت باصدار قرار بعدم تحويل أي مستشفى لعزل صحي بدون دراسة وافية عن السكان المحيطين بها، وعدم السماح بتحويل مستشفى تعمل في عمارة سكانية حفاظا على أرواح السكان وعدم تخويفهم. لا سيما في ظل تعرضهم لمشاهد ذعر وقلق على الحالات التي تستقبلها المستشفيات.
- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.
- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا
وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.