أخبار مصر | وزير النقل يوجه بنقل الأردنيين العالقين بمصر إلى بلادهم بـ"السوبر جيت"

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بنقل الأردنيين العالقين بمصر إلى بلادهم بـ"السوبر جيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر وزير النقل، المهنــدس كامل الوزير، بالدفع بـ10 حافلات "سوبـر چيت" فاخـرة لنقـــل الأشقاء الأردنيين العـالقين بجمهورية مصر العربية، إلي دولـة الأردن الشقيقـــة من محافظة القاهرة والإسكندرية، عبر ميناء نويبع.

ووجه الوزير، وفقا لبيان صحفي، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت)، بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة لنقل الركاب من ميناء نويبع إلي ميناء العقبة الأردني وذلك بأجمالي عدد 335 راكبا. مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات علي الساده الركاب.

في سياق اخر آعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن. - ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا. - تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة Advertisements

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة. ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. - المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. - ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا