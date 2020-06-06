أخبار مصر | برلماني يحذر من بروتوكولات علاج كورونا المنتشرة على سوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يحذر من بروتوكولات علاج كورونا المنتشرة على سوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، أن بروتوكولات الأدوية المنتشرة على السوشيال ميديا لعلاج فيروس كورونا المستجد، تسبب مشكلات كبيرة قد تنتهي بحياة من يتبعها.

وأضاف عبد العزيز في بيان صحفي، اليوم السبت، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن زيادة استخدام المضادات الحيوية في مكافحة جائحة "كوفيد-19"، ستعزز مقاومة البكتيريا وتؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الوفيات أثناء الأزمة وما بعدها، حيث قال المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "عددًا مقلقًا" من العدوى البكتيرية صار أكثر مقاوَمة للأدوية المستخدمة تقليديًا لعلاجها.

وأكد عضو مجلس النواب أن هيئة الدواء المصرية، قالت إنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها ‏الوقاية فيروس "كورونا" ولا توصي الهيئة ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض "كوفيد-‏‏19" أو معالجته.

وأشار عبد العزيز إلى أن الاستخدام المفرط لبعض الأدوية دون الحاجة إليها، سيؤدي إلى نقصها بالأسواق وبالتالي التسبب في نقص العلاج لمن يحتاجه من المصابين بعدوى كورونا.

وأضاف عبد العزيز أن الهيئة أكدت أن تناول إن الاستخدام المفرط للفيتامينات قد يؤدي لمضاعفات وآثار جانبية خطيرة، حيث يؤدي فيتامين د إلى الضعف العامل ومشاكل بالكلى، وأيضا الزنك إلى أعراض تشبه الأنفلونزا وتغيرات بحاسة التذوق، وأن زيادة استخدام فيتامين ج تؤدي إلى الصداع والأرق وغيرها من المضاعفات، وبالتالي يجب استشارة الطبيب وعدم اللجوء إلى تناول الفيتامينات دون استشارته.

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن. ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا Advertisements

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا. تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة. ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا