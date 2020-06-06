أخبار مصر | قواعد الحجر المنزلي لمصابي ڤيروس كورونا المستجد (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر قواعد الحجر المنزلي لمصابي ڤيروس كورونا المستجد (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافا يوضح قواعد الحجر المنزلي الصحي لمصابي ڤيروس كورونا المستجد، والتي جاءت كالتالي:

1-يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة، ويُفضل أن تكون لها حمام خاص.

2-إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلابد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.

3-يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان.

4-يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة، وارتدائها عند دخول شخص آخر.

5-يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.

6-الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة.

7-لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.

8-يفضل أن يقدم شخص واحد سليم "غير مسن" للمريض الطعام والعلاج.

9-يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الإستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى.

10-لابد من قياس درجة حرارة المريض باستمرار.

11-غسل ملابس المصاب في الغسالة، ولابد أن تكون درجة حرارتها أكثر من 70 درجة لمدة نصف ساعة مع وضع مطهرات مثل الكلور، ثم يتم تنشيفها في الشمس.

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آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن. ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا. تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة. ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا