أخبار مصر | عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد يتضمن سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، طبقا لما أقرته اللجنة العلمية في هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناشدت المواطنين بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار الهيدروكسي لغير المصابين بفيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت قسم الرعاية المركزة، وقسمي المعامل والأشعة المقطعية، كما تفقدت الوزيرة أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشددة على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وتابع أن الوزيرة راجعت تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة والفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها، مشددة على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

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وذكر أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

ولفت إلى أنه خلال الجولة حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم "أنتم تصعنون ملحمة وطنية.. وسنعبر من هذه الأزمة بفضل جهودكم".

كما حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية، اليوم السبت، لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، على التحدث مع المواطنين بشوارع وكورنيش الإسكندرية، وتوصيتهم باتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة خلال طريقها لاستكمال زيارتها الميدانية لعدد من المستشفيات حرصت على النزول إلى المواطنين المتواجدين بكورنيش الاسكندرية، والتحدث معهم، مشيرة إلى أن منطقتى شرق ووسط محافظة الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارا للفيروس داخل المحافظة.

وأضاف أن الوزيرة شرحت للمواطنين سبل الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للإصابتهم بالفيروس، مثل غسل اليدين باستمرار، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت للمواطنين أهمية ممارسة الرياضة نظرًا لدورها الهام في رفع المناعة لدى الإنسان، بالإضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين للتغلب على الآثار النفسية السلبية خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه شارك الوزيرة في الحديث عن الرياضة وأهميتها أحد مدربي الرياضة، مؤكدًا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية خلال هذه الفترة، ومشددا على أهمية التباعد الاجتماعي أثناء ممارسة هذه التمارين.