أخبار مصر | التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 45 ألف مريض إدمان

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 45 ألف مريض إدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي، إلي أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 45099 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة، بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92.86% بينما بلغت نسبة الإناث 7.14% وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.

وأضافت القباج، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 32.05 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.13 % ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 60.05 %، فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 49.97 %،يليه الهيروين بنسبة 34.05 % والأستروكس والفودو بنسبة 11.88% بجانب التعاطى المتعدد "تعاطى اكثر من مخدر".

وأشار إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضًا الأم والأب مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة حيث أن نسبة 18.01 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنه و34.89 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة و31.89% بدأوا من سنه 30 وحتى 40 سنة.

Advertisements

‬

وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل.

وأشار إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطى والعديد من البيانات التى تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة‪ .‬

وأشار إلى إنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يستمر الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل عن طريق التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 على مدار 24 ساعة وطوال أيّام الأسبوع لتقديم كافة الخدمات العلاجية والمشورة في أي وقت،أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين حيث يتم تلقى من 200 إلى 250 اتصالا يوميا.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف" متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك إتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.