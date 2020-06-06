مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لضبط متهم في واقعة قتل جاره وإصابة آخر بسبب خلافات الجيرة بينهما.

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص في الجيزة.

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أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور محاكمة سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يونيو الجاري.

تلقى مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد الإعلامي الكويتي نادر المنصور، لتطاوله على المصريين شعبا وحكومة، طالب فيه بإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وفق أحكام القوانين الكويتية، مع إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول عبر الموانيء والمنافذ المصرية.

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بعودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجيًا بسبب جائحة كورونا، وقضت الدائرة الرابعة فحص برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة 2225 حكما باتا بإجماع الاَراء برفض هذه الطعون.

تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة لطب الأسنان المنعقدة في مايو الماضي.

وتقدم الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، بدعوى قضائية ضد أعضاء النقابة، لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة لطب الأسنان المنعقدة في 6 مايو الماضي، لبطلان قرار الدعوة للانعقاد.