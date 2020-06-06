مصر | ضبط برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة بالجيزة

ضطبت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة، ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمي، داخل استوديوهات غير مرخصة بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، إنشاء وإدارة 3 استوديوهات صوت وبروفات الفرق الموسيقية، بمنطقة الطالبية بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديوهات والتقابل مع أحد العاملين بالأستوديو، وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نشرة المرور.. سيولة على طرق ومحاور القاهرة والجيزة

انتظام مروري شهدته محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، عبر المحاور والكباري والطرق وسحب أي كثافات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

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وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما تواجد انتظام بحركة السيارات على الطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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"العربية بقت خردة".. هكذا تحولت سيارة المتوفين في الحادث المروع الذي شهده طريق وصلة دهشور مساء الخميس، وأودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخر، جرى نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

المعاينة الأولية كشفت أنه حال سير سيارة ملاكي، يستقلها أربعة شباب في مقتبل العمر، بسرعة جنونية بمدخل 4 الخاص بمدينة الشيخ زايد، اصطدم قائدها بـ"عمود كهرباء"، ما نتج عنه انشطار السيارة إلى نصفين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة رابعهم.

كانت كثافات مرورية قد ظهرت على طريق وصلة دهشور، إثر وقوع حادث مروع، مساء الخميس أودى بحياة 3 أشخاص، وإصابة آخر، وتم سحب الكثافات المرورية والعمل على سحب عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل مدينة الشيخ زايد.

ورفعت أوناش الإدارة العامة للمرور حطام الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية على الطريق، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.