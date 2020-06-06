مصر | جهود البحث الجنائي في كشف ملابسات وغموض قضايا السرقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود البحث الجنائي في كشف ملابسات وغموض قضايا السرقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات وغموض قضايا السرقة وضبط مرتكبيها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (أجهزة ومتعلقات) من داخل مسكن أحد الأشخاص واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك "واعترف بارتكاب عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، في ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم أوسيم بالجيزة "له معلومات جنائية") حال قيامه بعرض (أتوبيس رحلات) مُنتهي التراخيص منذ عام 2017م للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، بمناقشته أقر بعمله على السيارة كسائق وقيامه بسرقتها من مالكها بأسلوب "المغافلة" بقصد بيعها كخردة لشراء مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة أحد المساكن بدائرة القسم، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأرشد عن المضبوطات.

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وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (شخصين، مقيمان بأسيوط) لقيامهما بإرتكابه واقعة سرقة عدد 8 هواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" وتصريف المسروقات لدى عملائهما (صاحبى محلين لبيع الهواتف المحمولة).

وأيضا نجحت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، في ضبط (ثلاثة أشخاص - يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك تاجر مواد غذائية" بدائرة القسم.. حيث تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة" مستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وإعترفوا بإرتكابها وأرشدوا عن جزء من المسروقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة (3 شاشة كمبيوتر، 2 أنبوبة بوتاجاز من داخلها) من داخل غرفة الحاسب الآلى بإحدى المدارس بدائرة القسم، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى (صاحب كشك، مقيم بدائرة القسم).. تم ضبطه.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عامل بأحد الجراجات، "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك صاحب شركة أعلاف" حال تركها بالجراج "محل عمله" وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، (عاملا بمحطة وقود وشقيقه) فور محاولتهما الشروع فى سرقة مبلغ مالى من داخل المحطة "محل عمله" كرهًا عن مشرف الوردية الليلية بالمحطة "مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وإشتباه إرتجاج بالمخ" وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلة حديدية "عليها آثار دماء").. وإعترفا بإرتكاب الواقعة وذلك نظرًا لطبيعة عمل الأول بالمحطة وعلمه بإحتفاظ مشرف الوردية بمبالغ مالية "الإيراد اليومى للمحطة" داخل غرفة ملحقة بالمحطة، وإستعان بشقيقه لتنفيذ مخططه وتسللا للغرفة المُشار إليها وبعد أن إستشعر بهما المجنى عليه، تعدى عليه أحدهما بالضرب بإستخدام عتلة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها ولاذا بالفرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.