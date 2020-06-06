شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توريد القمح بالصوامع والشون في المحافظات.. ومحاضر فورية للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت عمليات توريد القمح في المحافظات، وشدد المحافظون على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الاجراءات أمام المزارعين لتوريد المحصول وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

في أسيوط، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 166 ألف و241 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم حصاد اجمالى مساحة الارض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتى بلغت 226 الف و683 فدان وانتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات.

وأكد «سعد» على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي للفيروس وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد المحافظ أن أعمال استلام الأقماح من المزارعين مستمرة بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلاً على المزارعين، لافتًا إلى أنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على اعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع.

وشدد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لاعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة، مصدرًا تعليماته لمسؤولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد، والتي تستمر لمدة 3 أشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى انتظام عمليات توريد الأقماح بدون أية عقبات، لافتًا إلى أن هذا العام شهد زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية، مُشيرًا إلى أنه يجري عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الاقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح من المزارعين، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، مُوضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى ١٥ يوليو المقبل مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها.

وفي المنيا، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استلام 297 ألف و984 طن و894 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، حتى اليوم من خلال الشون والصوامع والهناجر من خلال 47 موقع على مستوى مدن وقرى المحافظة.

من جانبه، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم تخصيص 47 موقع مابين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول حتى آخر حبة، مؤكدًا أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح مابين 20- 22 إردب للفدان.

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وفي الشرقية، اصلت صوامع وشون الشرقية، فتح أبوابها لاستقبال الذهب الأصفر بإرادة قوية وعزيمة، لتؤكد حرصها على استغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعًا لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكدًا أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت ٦٥٣ ألف و٩٦٤ طن، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة ٤١٧ ألف و٨٢٢ فدان وأنه تم إنتهاء موسم الحصاد.

وأكد محافظ الشرقية، أن هناك متابعة مستمرة لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام ،مشيراً إلى أن هناك لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.