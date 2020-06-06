شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية.. وتشيد بالخدمات الطبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد يتضمن سحب عقار «التاميفلو» من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، طبقا لما أقرته اللجنة العلمية في هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي، ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناشدت المواطنين بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار الهيدروكسي لغير المصابين بفيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة تفقدت قسم الرعاية المركزة، وقسمي المعامل والأشعة المقطعية، كما تفقدت الوزيرة أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشددة على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وتابع أن الوزيرة راجعت تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة والفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها، مشددة على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وذكر «مجاهد» أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

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ولفت إلى أنه خلال الجولة حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم «أنتم تصعنون ملحمة وطنية.. وسنعبر من هذه الأزمة بفضل جهودكم».

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتفقد مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتفقد مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتفقد مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتفقد مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية