شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي ومصر» يجمعان أكثر من 10 مليارات دولار من شهادات مرتفعة العائد خلال شهرين فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم السبت، أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس الماضي بلغت 171 مليار جنيه (10.5 مليار دولار).

ويبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس لأجل عام واحد، 15 بالمئة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 122 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

(الدولار = 16.2250 جنيه مصري)