شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» تطالب «التعليم» بحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، وزارة التربية والتعليم بحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة وإيجاد حل وسط يرضي أولياء الأمور والمدارس وذلك لمصلحة الطالب.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة في تصريحات صحفية، أن المشكلة معقدة من عدة جوانب، حيث أن أغلب أولياء الأمور متعثرين ماديا في ظل وباء كورونا، وهناك أولياء أمور آخرين يرفضون فكرة دفع مصروفات «الترم الثاني» من الأساس لأنهم لم يستفيدوا ولم يذهبوا إلى المدرسة حتي ولو كان أغلب المدارس استكملت الدراسة أونلاين، وهناك أولياء أمور آخرين دفعوا المصروفات كاملة منذ العام الماضي ولم يستفيدوا.

وأضافت أحمد «وهناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم من الآن خاصة لمرحلة رياض الأطفال، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعام الدراسي الجديد وكيفية الدراسة في ظل وباء كورونا»، وفي المقابل، المدارس الخاصة هددت بأن لم يسدد مصروفات التيرم الثاني الحالي، سيتم فصله.

وشددت على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وحسم الأمر من خلال تقديم حلول ومقترحات تراعي ظروف أولياء الأمور المادية والمدارس الخاصة أيضا، بحيث حلول ترضي الطرفين وتعمل على حل الأزمة.