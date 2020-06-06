أخبار مصر

صحة بني سويف: تعيين مدير لمستشفى ناصر العام وترقية السابق مديرًا للمكتب الفني

0 نشر
عمر الشيخ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بني سويف: تعيين مدير لمستشفى ناصر العام وترقية السابق مديرًا للمكتب الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه أجرى تغيرا في مستشفى ناصر العام بمحافظة بنى سويف، وقام بترقية مدير المستشفى الدكتور محمد جمال، للعمل مدير المكتب الفني بمكتب وكيل الوزارة نتيجة لجهوده في التصدي لفيروس وتعيين الدكتور عمرو نادى، نائب مدير مستشفى ناصر العام، بدلا منه في منصب مدير المستشفى.

وأعرب وكيل وزارة الصحة، عن تقديره واحترامه لجميع أطباء مديرية الصحة وجامعة بنى سويف مؤكدًا أن وزارة الصحة والجامعات المصرية يقفون في خط المواجهة الأول للتصدي ومواجهة فيروس «كورونا».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    31,115

  • تعافي

    8,158

  • وفيات

    1,166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة بني سويف: تعيين مدير لمستشفى ناصر العام وترقية السابق مديرًا للمكتب الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا