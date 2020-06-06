شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بني سويف: تعيين مدير لمستشفى ناصر العام وترقية السابق مديرًا للمكتب الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه أجرى تغيرا في مستشفى ناصر العام بمحافظة بنى سويف، وقام بترقية مدير المستشفى الدكتور محمد جمال، للعمل مدير المكتب الفني بمكتب وكيل الوزارة نتيجة لجهوده في التصدي لفيروس كورونا وتعيين الدكتور عمرو نادى، نائب مدير مستشفى ناصر العام، بدلا منه في منصب مدير المستشفى.

وأعرب وكيل وزارة الصحة، عن تقديره واحترامه لجميع أطباء مديرية الصحة وجامعة بنى سويف مؤكدًا أن وزارة الصحة والجامعات المصرية يقفون في خط المواجهة الأول للتصدي ومواجهة فيروس «كورونا».