شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر ٢٥٠ قرشًا.. وصول كميات كبيرة من الكمامات وتوزيعها على الجمعيات الأهلية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم وصول أعداد كبيرة من الكمامات والتي سيتم توزيعها تباعًا من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2.50 جنيه للكمامة الواحدة، وأيضًا منافذ التوزيع بوحدات التضامن الإجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لترشيح الجمعيات النشيطة والتي لها سابقة أعمال مشرفة مع مراعاة التوزيع الجغرافي لضمان وصول الكمامات لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة من أجل المواجهة الحازمة لمحاولات بعض ضعاف النفوس بخلق سوق سوداء.

وأوضح «عطية» أن المحافظة نسقت مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء كميات كبيرة من الكمامات وسيتوالى وصولها على دفعات للوفاء باحتياجات المواطنين مع توزيعها بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والذين يقوم بدور وطني وبناء في مجابهة جائحة كورونا، مؤكدًا على أن ذلك يتوازى مع المشاركة المجتمعية الجادة لمواجهة الأزمة من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين سواء بالتبرعات المادية والتي يتم توريدها في حساب المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعى حيث تم توجيهها لشراء كمامات وتزيعها مجاناً على مواقف السرفيس والمصالح الحكومية أو بالتبرع بالمستلزمات الطبية المختلفة والتى يتم توزيعها على مخازن مستشفيات الفرز والعزل أولاً بأول.