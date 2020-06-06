شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، حتى يوم 12 يونيو 2020، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كافي للتقديم.
وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إن قرار مد التقديم جاء لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لاستخراج كافة المستندات الرسمية والمنصوص عليها في شروط التقديم والمعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، علمًا بأن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
31,115
-
تعافي
8,158
-
وفيات
1,166
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى 12 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.