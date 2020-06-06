شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، حتى يوم 12 يونيو 2020، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كافي للتقديم.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إن قرار مد التقديم جاء لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لاستخراج كافة المستندات الرسمية والمنصوص عليها في شروط التقديم والمعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، علمًا بأن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.