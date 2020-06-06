شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر صحفي مع السيسي.. «حفتر»: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتريد حصار ليبيا ومصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على مصلحة ليبيا وشعبها في مواجهة الإرهاب.

وأضاف صالح، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بقصر الإتحادية، أن الجيش الليبي عندما تحرك نحو العاصمة الليبية لم يتحرك لمواجهة الشعب الليبي ولكن لمواجهة الارهابيين وجماعات الارهاب، مؤكداً ان الجيش عندما اقترب من تحرير العاصمة، جاء الدعم التركي لمساندة الارهابيين، وبناء على النداءات المخلصة تراجع الجيش الليبي حتي يحقن دماء الليبيين.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الجيش الليبي تحرك من أجل محاربة الإرهابيين في طرابلس، مشيرًا إلى أن تركيا تدخلت بقوات كثيرة تتجاوز الـ 10 آلاف إرهابى ومرتزق من سوريا وتركيا.

وأوضح أن الوضع بعد التدخل التركى أصبح يحتاج إلى استعمال قوة أكثر من اللازم، وسيكون الضرر أكبر، متابعا أنه تم الاستجابة إلى نداء الأخوة العرب، واتخاذ خطوة إلى الوراء وقف القتال قبول الهدنة، ولكن الطرف الأخر لم يلتزم.

واكد أن المبادرة المقترحة عقب لقاء الرئيس السيسي بحضور المشير حفتر، صحيحة وتأتي في إطار صالح الدولة الليبية، لافتا إلى أن الجيش الليبي مستمر في محاربة الإرهاب في كافة ربوع ليبيا من أجل توحيد المؤسسسات.

وأوضح أنه جار الآن وضع دستور جديد للدولة الليبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدًا أن الدولة الليبية تتكون من 3 أقاليم وسوف تشارك جميعًا، وسوف تكون ممثلة.

ودعا رئيس البرلمان الليبي، الأحزاب إلى المشاركة في إعداد الدستور، والتعاون خلال هذه الفترة من أجل توحيد البلاد ومن ثم التنافس في الانتخابات.

وجدد شكره للدولة المصرية وما تقوم به من جهود في البلاد.

من جانبه، توجه المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الاستقرار في ليبيا ضد الإرهاب.

وأضاف إن الأتراك يريدون احتلال ليبيا، مؤكداً أن دعم المصريين لأشقائهم الليبيين ليس بجديد، مشيرا أن التدخل التركي في ليبيا سيؤدي إلى استمرار الصراع أكثر في ليبيا.

وطالب حفتر، من الرئيس السيسي التدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والارهابيين إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن تركيا ترعى الإرهاب في العالم .

وأشار إلى أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الصراع الداخلي في ظل إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة.

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وأضاف «حفتر»، أن تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال الاتفاق الذي تم عمله مؤخرا للاستيلاء على الأراضى الليبية، مما أثر سلبًا على وحدة استقرار ليبيا والأمن القومي المصري.

وأعرب عن أمله أن يتم العمل على بذل جهود أكثر فعالية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام التدخل في الصراع الليبي، لافتا إلى أن المهاجرين الذين تقوم تركيا بنقلهم يمثلون خطرًا كبيرًا لا يقتصر فقط على أمن ليبيا، بل دول الجوار جميعا.

وتابع: «قريبًا سيكون هناك حكومة وطنية، يضمن لها تشكيل لجنة يوافق عليها مجلس النواب الليبي»، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات سيكون سببها التوزيع العادل للثروة في ليبيا، موضحا أن أهداف ليبيا جاءت مشتركة مع أهداف مصر، مضيفًا «قريبا سيكون هناك حكومة وطنية، يضمن لها تشكيل لجنة يوافق عليها مجلس النواب الليبي».

وأشار إلى أن تلك الإجراءات سيكون سببها التوزيع العادل للثروة في ليبيا، موضحا أن أهداف ليبيا جاءت مشتركة مع أهداف مصر.

وتابع: «نأمل الوصول إلى الاستقرار، وهو المطلب الأساسي للشعب الليبي».

وقال حفتر: «نأمل العمل على بذل جهود أكثر فعالية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام التدخل في الصراع الليبي»، لافتا إلى أن المهاجرين الذين تقوم تركيا بنقلهم يعدون خطرا كبيرا لا يقتصر فقط على أمن ليبيا، بل دول الجوار جميعًا».

واختتم حديثه قائلا: «نشكر الرئيس السيسي ودور مصر الفعال في المنطقة وليبيا بشكل خاص».