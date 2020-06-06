شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تعافيه من كورونا.. نائب رئيس جامعة أسيوط يوجه رسالة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بقيادة الجامعة، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، لإدارته أزمة التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد على كافة الأصعدة، والتي بدأت بتجهيز مستشفى كامل لعزل مصابي كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب، وهي مستشفى الراجحي الجامعي، وكذلك تجهيز مبان من المدينة الجامعية لجميع مصابي كورونا، وهو ما يتم بالتنسيق مع مديرية الصحة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها للتصدي لهذا الفيروس، فضلاً عن متابعته اليومية لحالته الصحية وتشجيعه له على تخطي الأزمة.

جاء ذلك بعد أن أعلن «شلقامي» شفاءه من الفيروس بعد قضاء 17 يومًا داخل مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، موجها الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي أشرف على علاجه داخل مستشفى الراجحي من اطباء وتمريض وفنيين وعمال، كما تابع شكره لجموع جنود الجيش الأبيض على مستوى الجمهورية سواء بالمستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجهودهم المخلصة وعملهم البطولي في مواجهة هذا الخطر في تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي أكدت خلالها الدولة المصرية على سعيها الدائم إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لحماية المواطنين من كافة التداعيات والازمات التي قد تلحق بها.

ودعا جموع المواطنين إلى الثقة في الدولة المصرية وفي كافة الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتحلي بالوعي الصحي والفكري الصحيح وبالقدر الكافي لعبور تلك الأزمة، ودحض كافة الشائعات المغرضة والتي تريد النيل من المواطن ووعيه ونشر الفتن بين الأفراد، مشيرًا إلى أن الوقوف بجانب الدولة في ظل هذه الآونة هو الدعامة الحقيقية التي تقود الجميع إلى تخطى الجائحة والخروج منها بسلام.

كما حرص الدكتور شلقامي على توجيه عدد من النصائح المهمّة للمواطنين لتجنب الإصابة فيروس كورونا، والتي جاء من ضمنها دعوتهم إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وبعد اتباع الإجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، بالإضافة إلى متابعتهم الدورية لأي أعراض جديدة قد تطرأ عليهم وسرعة اللجوء إلى الاستشارة الطبية مبكراً تجنباً لتفاقم الأعراض وحرصاً على تجنب الحاجة إلى التنفس الصناعي، كما أشار إلى ضرورة التزام المرضى من ذوي الاعراض الطفيفة بالعلاج في المنزل وترك المستشفيات للحالات المستعصية التي تحتاج إلى إشراف طبي مباشر.

واختتم نائب رئيس جامعة أسيوط تصريحاته بأن حب الناس هو البروتوكول الحقيقي للعلاج، وهو ما لمسه من كافة إدارة الجامعة وعامليها وطلابها، من خلال تجربته في الإصابة وحتى التعافي.

Advertisements