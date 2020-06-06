شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشم والتذوق ليس دليلًا على الإصابة بفيروس كورونا.. طبيب يحذر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد، من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أنه من الضروري الرجوع إلى منصات رسمية مصرية وعالمية، للحصول على التعليمات الواجب إتباعها للوقاية من الوباء العالمي.

وقال «عز العرب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء أمس: «هل نعتمد مصدر معلوماتنا على (الفيسبوك) و(الواتساب) أم هناك مصادر معتمدة؟، لابد من الارتكاز على المواقع الموثوقة مثل زيارة موقع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وستجد بها كل المعلومات الخاصة بالفيروس».

وأوضح أنه من الضروري الاهتمام بالأكل الصحي خلال فترات تفشي «كورونا»، بدلًا من تناول الوجبات السريعة والجاهزة التي تطهى خارج المنزل، موضحًا: «لازم السلطات والأكلات الطازجة مع الابتعاد عن المسكنات والمضادات الحيوية والتدخين والذين يؤثرون سلبًا على جهاز المناعة.. لذلك ينصح باستشارة الأطباء عبر التواصل مع شكاوى مجلس الوزراء أو الاتصال ب١٠٥».

في المقابل، نصح بأهمية ممارسة الرياضة في المنزل، التي تساهم في تقوية الجسم وجهاز المناعة، مؤكدا على إمكانية ممارستها في البيت دون النزول إلى الشارع وزيادة نسب الإصابة بالفيروس. وعن انعكاس «كورونا» على حاسة الشم والتذوق لدي المصابين بالفيروس، قال: «حاسة الشم والتذوق تتأثر في معظم أمراض الجهاز التنفسي، فهي ليست علامة مؤكدة للإصابة بالفيروس، وتحدث من ١٠-١٥٪ من المصابين بالوباء».

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