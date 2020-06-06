شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي يؤكد الموقف الثابت للجهود المصرية لعودة ليبيا لأصحابها الأصليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد خلال الجلسة المغلقة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على الموقف الثابت لكل الجهود المصرية التي تصب في إطار واضح لعودة ليبيا لأصحابها الأصليين.

وأضاف راضي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بقصر الاتحادية، أن الرئيس السيسى جدد التأكيد على أن مصر هدفها الرئيسي هو مصلحة الدولة الليبية ومصلحة الشعب الليبي وأن هذه الأهداف يجب أن تسمو فوق أي اعتبار، وأن مصر لم ولن تقوم بأي اتصال أو اتفاق أو تنسيق مع أي طرف على حساب المصلحة الليبية أو التدخل بشكل سلبي يؤثر على مقدرات الشعب الليبي، لأن كل الاتصالات هي مصلحة وإنفاذ الأرارة للشعب الليبي.

وأشار «راضي»، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع المغلق على تفاصيل الوضع الميداني في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة خلال الفترة الأخيرة على المناطق الجغرافية في ليبيا.