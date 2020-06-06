شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» تتحدث مع المواطنين على الكورنيش.. ومنطقتان هما الأكثر إصابة بالفيروس في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية، السبت، لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، على التحدث مع المواطنين بشوارع وكورنيش الإسكندرية، وتوصيتهم باتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة خلال طريقها لاستكمال زيارتها الميدانية لعدد من المستشفيات حرصت على النزول إلى المواطنين المتواجدين بكورنيش الاسكندرية، والتحدث معهم، مشيرة إلى أن منطقتي شرق ووسط محافظة الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارًا للفيروس داخل المحافظة.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة شرحت للمواطنين سبل الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للإصابتهم بالفيروس، مثل غسل اليدين باستمرار، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت للمواطنين أهمية ممارسة الرياضة نظرًا لدورها الهام في رفع المناعة لدى الإنسان، بالإضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين للتغلب على الآثار النفسية السلبية خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه شارك الوزيرة في الحديث عن الرياضة وأهميتها أحد مدربي الرياضة، مؤكدًا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية خلال هذه الفترة، ومشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي أثناء ممارسة هذه التمارين.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية