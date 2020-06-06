«الداخلية»: إجراءات قانونية ضد 6208 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (6208) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
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