أخبار مصر

الاحتفال بمرور ستة سنوات على حكم السيسي

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تقوم القناة في الثامن من يونيو بعرض خريطة برامجية تدل على الإنجازات التي حدثت في مصر في أخر ست سنوات بعد ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وذلك في ذكرى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يوم 9 يونيو وتقوم بتوجيه رسالة للعالم بأكمله باستخدام لغتين اللغة الإنجليزية والفرنسية ويتم الحديث فيها عن جميع الإنجازات القومية.

كما أن البرنامج التي قدمتها المحطة تحتوي على مشروعات الطرق والكباري والتغير الحضاري الي حدث في جميع ميادين مصر على سبيل المثال ميدان التحرير كما أن البرامج الإخبارية احتوت على نجاح السياسة الخارجية ورئاسة مصر التي استطاعت أن ترجع لمصر مكانتها بين الدول.

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الكلمات الدلائليه
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