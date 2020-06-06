الأردن يثمن جهود مصر لحل الأزمة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن الأردن اليوم السبت، الجهود التى تقوم بها مصر لحل الأزمة الليبية والتى أسفرت عن "إعلان القاهرة" الذى جاء تحت رعاية الرئيس عبد الفاتح السيسى، وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي - في بيان للخارجية اليوم - إن المملكة تثمن الجهود المصرية التي ثمرت "إعلان القاهرة" الذي يشكل إنجازاً مهماً. وأكد الصفدي أن الإعلان يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية "يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية يحمي ليبيا ووحدتها واستقرارها عبر حوار ليبي". وتم الإعلان عن المبادرة اليوم، خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ودعت المبادرة إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً من يوم /الاثنين/ المقبل.. وشددت على أهمية مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسي في ليبيا، والالتزام بإعلان دستور ليبي وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

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