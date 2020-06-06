شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا طلاب الثانوى العام، من صعوبة الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ونتيجة الصف الأول الثانوي 2020، موضحين أن الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، على موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال اللينك التالى" thaneduone.emis.gov.eg، صعب ولا نستطيع الدخول.

فيما أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن الدخول على رابط إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى يعمل بكفاءة ولكن هناك إقبالا كبيرا على الموقع، حيث يحاول أكثر من مليون طالب معرفة النتيجة فى وقت واحد وهو صعب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعنى انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).

