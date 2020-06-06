حفتر يشكر السيسى ومصر لدورها الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة مصر الشقيقة، لدورها الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. Advertisements ‏‫جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية اليوم.

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