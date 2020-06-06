شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الداخلية فى حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو استهداف الداخلية لحائزى الأسلحة غير المرخصة، ونجحت في ضبط 306 قطعة سلاح نارى، أبرزها "56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة من تأمين تنفيذ 1220 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 16 مديرية أمن.

وأثمرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 277266 حكم قضائى، بينها 1149 حكم جنايات، و94147 حكم حبس، و138365 غرامة، و43605 مخالفة.

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 6 تشكيل عصابى، ضموا 26 متهماً، إرتكبوا 28 حادث سرقة متنوع، وضبط 99 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 15 "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 22 متهماً.

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ولحماية شبابنا من براثن الإدمان، نجحت مكافحة تجارة المخدرات في ضبط 475 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 530 متهم، وعثر بحوزة المتهمين على 85 كيلو حشيش، و27 كيلو بانجو، و405 جرام أفيون، و130 كيلو هيروين، و7 كيلو استروكس و866 جراما من مخدر الفودو، و .25735 قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 180410 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "24381 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 14 قيادة تحت تأثير مخدر، 4430 موقف عشوائى"، فضلاً عن ضبط 1109 شخصا بإجمالى 1022 مبنى.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 7160 قضية تموينية متنوعة، بينها 38 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "3255 إسطوانة بوتاجاز" تقدر قيمة الغاز المدعم 439425 جنيه.