شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل المتغيبين بالترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان تكميلى لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهرى مقبول أو لمن لم يقدموا بحثا فى الترم الثانى، وذلك بعد إعلان نتائج الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية فى المحافظات المختلفة. "الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل الامتحان التكميلى: يعقد الامتحان وفقا للالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية تبدأ من 21 يونيو 2020 وفقا لظروف كل مديرية تعليمية الامتحان متعدد التخصصات فى جميع المواد يعقد امتحان الدور الثانى للطلاب الذين لم يحصلوا على 50% الامتحان التكميلى لمن تخلفوا عن الدور الأول أو لم يقدموا البحث. يؤدي الطالب امتحان دور ثان فى المواد الدراسية المضافة للمجموع الأسئلة تركز على ما تم دراسته بالترم الثانى حتى 15 مارس 2020. Advertisements تحتفظ المدارس بنسخة ورقية من المشروعات البحثية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل المتغيبين بالترم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.