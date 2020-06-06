شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت تقل 1222 فردا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه من المقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 6 يونيو، علي متنهما جميعا 1222 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي 3814 طيران إير كايرو مطار الكويت الساعة الثامنة صباح اليوم ، وعلي متنها144 عاملا ، أما الثانية 1541 الكويتية قيام من الكويت في نفس ميعاد الأولي وعلي متنها 334 عاملا ، والثالثة الجزيرة قيام من الكويت 11.50 وعلي متنها 145 عمال وتصل إلي مطار سوهاج.

أما الرحلة الرابعة طيران الجزيرة رقم 1733 قيام 11.30 علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 13.30 وعلي متنها 310 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة علي طيران إيركايرو رقم 3832 قيام من الكويت الساعة 19.00 وعلي متنها 144 عاملا وتصل مطار القاهرة ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.