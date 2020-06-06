"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك فيديو لسيدة تدعى الحاجة عطيات عمرها 88 سنة تعافت من ڤيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، وخرجت من مستشفى العزل بالعجمي.

وتظهر الحاجة عطيات في الفيديو وهى تحمد الله علي سلامتها وتعافيها تماما من الاصابة وتتوجه بالشكر للفريق الطبي من العاملين بالمستشفي لما قدموة لها من خدمة طبية متميزة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم بعد خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.