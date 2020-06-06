شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استجابة لرغبة أولياء الأمور فى إتاحة وقت كافى للتقديم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021، حتى يوم 12 يونيو 2020.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إن قرار مد التقديم جاء لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لاستخراج كافة المستندات الرسمية والمنصوص عليها فى شروط التقديم والمعلنة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس، علمًا بأن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة فى عدد من المحافظات، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، أكدت أن مناهج المدارس المصرية اليابانية مصممة لترسيخ القدرة الذاتية على التعلم لدى الأطفال، مضيفة أن خصائص النظام التعليمى باليابان هو أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا فى المجتمع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى ، بـمتعة الحياة، والذى يهدف بدوره إلى “التنمية الشاملة للطفل” من خلال ثلاث ركائز أساسية على رأسها القاعدة الأكاديمية الصلبة والمعلومات والمعرفة الأساسية، والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير

وشددت الوزارة على أن المناهج تعمل على تنمية الصحة الجسمانية والعقلية والشخصية السوية والالتزام ومهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخرين.

وشددت الوزارة على أن النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، يتمثل فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus.