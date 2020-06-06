شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من بعد غد الإثنين 8 يونيو 2020. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع قائد الجيش الليبي ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بقصر الاتحادية.

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