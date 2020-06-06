حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم الاستقرار في ليبيا ضد الارهاب.
وقال حفتر ، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم، السبت، إن الأتراك يريدون احتلال ليبيا، مؤكداً أن دعم المصريين لأشقائهم الليبيين ليس بجديد ، مشيرا أن التدخل التركي في ليبيا سيؤدي الي استمرار الصراع اكثر في ليبيا .
وطالب حفتر ، من الرئيس السيسي التدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والارهابيين الي الاراضي الليبية، مؤكداً أن تركيا ترعي الإرهاب فى العالم .
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