"المسطحات" تصادر 333 طن أسمدة وأعلاف محظور تداولها بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 7 قضايا بالمجال الزراعي بمضبوطات (3,6 طن أسمدة-330,27 طن أعلاف) مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومحظور تداولها بنطاق محافظة الإسماعيلية بالمخالفة للقانون ، وضبط (38,493 طن مواد غذائية- 18760 عبوة مواد غذائية) بداخل 4 مصانع بدون ترخيص ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، و45 سيارة بنطاق محافظتي "القاهرة، الجيزة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة). وفى مجال حماية الثروة السمكية: ضبط (162) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية : ضبط (13) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وتأمين تنفيذ 81 حالة تعدى على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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