"النقض" تؤيد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في عام 2017، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، و50 متهما بالمؤبد، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في القضية التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.