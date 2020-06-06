ضبط شخص لاتهامه بالاتجار في المخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص، تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد لضبطه أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان).

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بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (187500 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.