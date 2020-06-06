ضبط صاحب شبكة قنوات فضائية يجمع تبرعات والاستيلاء على الأموال لحسابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شبكة قنوات فضائية بدمياط، لقيامه بجمع التبرعات مقابل استغلال بعض الحالات الإنسانية والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة للظهور في وسائل الإعلام والاستيلاء على الأموال لحسابه.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، قيام رئيس مجلس إدارة شركة لقنوات فضائية ورئيس مجلس إدارة جمعية خيرية، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط؛ بتلقي تبرعات من بعض الدول بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي وحساب خاص بالجمعية بأحد البنوك بدمياط، مقابل استغلال بعض الحالات الإنسانية والأطفال "ذوى الاحتياجات الخاصة" ليظهروا في مواد إعلامية تبث على القنوات الفضائية بهدف جمع التبرعات بالإضافة لتلقيه تبرعات من داخل البلاد بدون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما أكدته التحريات أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (250 ألف دولار أمريكي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.