ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بالجيزة ينصب على راغبى استكمال الدراسة بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمي، بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على الطلاب راغبي استكمال الدراسة بالجامعات الأوروبية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة؛ بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم الجيزة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من راغبى استكمال دراستهم بالخارج بالجامعات الأوروبية، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالخارج وتوافرتأشيرات دراسية وسياحية"خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 12:15 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمقر الشركة وعثر بداخلها على "كمية من عقود اتفاق بإنهاء إجراءات تسجيل الطلبة بالجامعات الأجنبية - كمية من صور مستندات خاصة بضحاياه - مطبوعات دعائية باسم الشركة التعليمية المشار إليها - 2 أكلاشية باسم الشركة"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.