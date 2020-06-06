أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وتفقد الوزير، صباح اليوم السبت، مدينة السادس من أكتوبر؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية التي يتم تنفيذها في مركز شباب الجزيرة 2، والصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن مركز شباب الجزيرة 2 واحد من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

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وتتضمن العملية الإنشائية داخل مركز شباب الجزيرة 2 مبنى الاسكواش المكون من 4 ملاعب اسكواش قانونية، مكاتب، إدارية، كافيتريا، صالات متعددة الأغراض، وكذلك مجمع حمامات سباحة يضم حمام سباحة اوليمبى، حمام سباحة نصف أوليمبي، و2 حمام سباحة اطفال.

ويشمل المركز منطقة للملاعب تضم ملعب كرة قانونى، و3 ملاعب كرة خماسي، و2 ملعب متعدد الأغراض، و2 ملعب تنس، بالإضافة إلى مبنى قاعة الاحتفالات المكون من صالة احتفالات 500 فرد مغلقة، وصالة احتفالات مفتوحة بالإضافة إلى مطعم متكامل، ومبنى إداري كامل يحتوي على مكاتب، وجيم رجال ونساء صالة أفراح، ومكتبة، دور إداري، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي مكون من صالة، متعددة للأطفال، ومكتبة، ومطعم، ومسجد.

وقام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الصالة المغطاة بـ٦ أكتوبر، وشاهد عرض خاص بتطوير كامل للصالة والاستفادة من المنشآت الملحقة، حيث وجه بضرورة استثمار كافة المباني والمساحات الملحقة بالصالة وتعظيم قيمتها حتى تكون ذات قيمة اقتصادية.

وفي السياق نفسه، تفقد وزير الشباب والرياضة فرع نادي النادي “the club” بالسادس من أكتوبر، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال إجتماعه بمجلس أمناء النادي شدد الوزير على ضرورة إستعداد كافة المنشآت داخل النادي إستعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عودة الانشطة الرياضية بشكل تدريجي خلال شهر يونيو الجاري، مع مراعاة اعمال التعقيم وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.