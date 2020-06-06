أخبار مصر | مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي: عودة تدريجية للموظفين بالحكومة من ‎50 إلى 70‎‎%

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي: عودة تدريجية للموظفين بالحكومة من ‎50 إلى 70‎‎% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالإمارات، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، حيث أوضحت الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير أن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أصدرت تعميماً حول العودة التدريجية للموظفين في الدوائر الحكومية بالإمارة بنسبة‪ ‎%‎50 ‬إلى 70‪‎‎‬%، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل، وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتشمل الاستثناءات الموظفات الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة أوضعف المناعة، والأمراض التنفسية، والموظفين الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً.

وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، حتى نهاية العام الدراسي، واللاواتي لديهن أطفال في دور الحضانة والأمهات اللاواتي يرعين أبنائهن من الذين تستدعي حالاتهم الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وأصحاب الهمم، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

ويستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مع الالتزام بإثبات الحضور والانصراف عبر التطبيق الذكي لكافة فئات الموظفين سواء العاملين في مقار العمل أو العاملين بنظام العملات بعد.

السعودية تمنع التجول بجدة من اليوم لمدة 15 يوما من الثالثة عصر للسادسة صباحا

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وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن منع التجول في جميع أنحاء مدينة جدة ، من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارا من اليوم السبت لمدة 15 يوما ، حتي 20 يونيو الجاري.

وأوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أنه في إطار الإجراءات من الجهات المعنية بالمملكة التي تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

وتقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت 6 يونيو ، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو ، ولك بمنع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، كذلك تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلي استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

كذلك منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص ، واستمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

ويجري مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع، ويستمر الوضع في باقية مدن ومحافظات المملكة كما هو المعمول به حاليًا.