أخبار مصر | وزيرة الصحة تطالب المواطنين على كورنيش الإسكندرية بالتباعد الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تطالب المواطنين على كورنيش الإسكندرية بالتباعد الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية، اليوم السبت، لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، على التحدث مع المواطنين بشوارع وكورنيش الإسكندرية، وتوصيتهم باتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزيرة خلال طريقها لاستكمال زيارتها الميدانية لعدد من المستشفيات حرصت على النزول إلى المواطنين المتواجدين بكورنيش الاسكندرية، والتحدث معهم، مشيرة إلى أن منطقتى شرق ووسط محافظة الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارا للفيروس داخل المحافظة.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الوزيرة شرحت للمواطنين سبل الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للإصابتهم بالفيروس، مثل غسل اليدين باستمرار، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت للمواطنين أهمية ممارسة الرياضة نظرًا لدورها الهام في رفع المناعة لدى الإنسان، بالإضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين للتغلب على الآثار النفسية السلبية خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه شارك الوزيرة في الحديث عن الرياضة وأهميتها أحد مدربي الرياضة، مؤكدًا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية خلال هذه الفترة، ومشددا على أهمية التباعد الاجتماعي أثناء ممارسة هذه التمارين.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة استهلت الوزيرة جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، وضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة من الإصابة بالفيروس.

وتابع أن الوزيرة تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات، كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والآشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وأورد أن الوزيرة تابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، وشددت مجددا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.