أخبار مصر | وزيرة الصحة تطالب المواطنين على كورنيش الإسكندرية بالتباعد الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تطالب المواطنين على كورنيش الإسكندرية بالتباعد الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية، اليوم السبت، لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، على التحدث مع المواطنين بشوارع وكورنيش الإسكندرية، وتوصيتهم باتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.
وقال مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزيرة خلال طريقها لاستكمال زيارتها الميدانية لعدد من المستشفيات حرصت على النزول إلى المواطنين المتواجدين بكورنيش الاسكندرية، والتحدث معهم، مشيرة إلى أن منطقتى شرق ووسط محافظة الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارا للفيروس داخل المحافظة.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الوزيرة شرحت للمواطنين سبل الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للإصابتهم بالفيروس، مثل غسل اليدين باستمرار، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحفاظ على صحتهم.
وأشار إلى أن الوزيرة أكدت للمواطنين أهمية ممارسة الرياضة نظرًا لدورها الهام في رفع المناعة لدى الإنسان، بالإضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين للتغلب على الآثار النفسية السلبية خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه شارك الوزيرة في الحديث عن الرياضة وأهميتها أحد مدربي الرياضة، مؤكدًا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية خلال هذه الفترة، ومشددا على أهمية التباعد الاجتماعي أثناء ممارسة هذه التمارين.
وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة استهلت الوزيرة جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، وضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة من الإصابة بالفيروس.
وتابع أن الوزيرة تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات، كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والآشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.
وأورد أن الوزيرة تابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، وشددت مجددا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.
آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.
ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا
ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا
وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.