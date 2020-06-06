أخبار مصر | ننشر جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان يومي 7 و 8 يونيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان يومي 7 و 8 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، لأخذ الرأي النهائي واستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد إجراءات التعقيم الكامل لكل قاعات ومباني المجلس بعد تأكد إصابة 7 من النواب بفيروس الكورونا، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، غدًا، الرأي النهائي علي 6 من مشروعات القوانين وهم:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 137 لسـنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

5- مشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القـانون رقـم 109 لسـنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

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6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، واستكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكام القانون رقـم 93 لسنة 1975 في شـأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقـانون رقـم 74 لسـنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

بينما يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 1 لسنة 2019 بإنشــاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنة الادارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصـدار قـانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ويناقش أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة عن مشروع قانون من النائب محمد زكي السويدي و60 نائب اخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالإضافة إلي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق منحة التمويل الاضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الاوسط وشكال افريقيا الموقع بتاريخ 23112019.

ويستكمل أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 2 2020.

ومن المقرر أن يناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبي لجنة الشؤون الافريقية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الافريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12 2 2020.