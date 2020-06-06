أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن الوزيرة استهلت جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وأوصتهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، والتخلص الآمن من المستلزمات الوقائية بعد استخدامها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة، مؤكدة لهم أن الدولة تبذل كل جهودها للحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف المتحدث في بيان الويم السبت، أن الوزيرة تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات،

كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والآشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وتابع أن الوزيرة تابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.

وأورد أن الوزيرة حرصت خلال جولتها بالمستشفى على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بإنشاء غرفة عمليات داخلية، لاستقبال بلاغات المرضى للاستجابة السريعة لها والتعامل معها فورًا، كما وجهت مدير الإسعاف بالتنسيق مع هذه الغرفة لنقل الحالات المصابة إلى مختلف المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفيات التأمين الصحي.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان حرصت على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مضيفًا أن الأطقم الطبية حرصت على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم وتذليل أي تحديات قد تواجههم.

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