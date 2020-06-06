أخبار مصر | رئيس حزب الغد: سنُنافس بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الغد: سنُنافس بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد: إن من أهم مبادئ الحزب هو تأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال برامج تستهدف تأهيلهم في كافة المجالات، وخاصة أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل

وأضاف في تصريحات اليوم السبت، أن الحزب يعمل جاهدًا على الانتشار المكثف في الشارع المصري في كل المحافظات واختيار أفضل الكوادر التي تًمثله في إطار الهيكل التنظيمي للحزب ولجانه المركزية والمحلية استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية القادمة إلى جانب التواجد في كل المحافظات والتفاعل مع رجل الشارع والتعرف على مشكلات الشارع في ظل جائحة كورونا التي تضرب كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الحزب ضم العديد من القيادات العامة في كافة المجالات سواء فقهاء قانونيون أو اقتصاديون أو سياسيون، موضحا أن الحزب سينافس بقوة في الانتخابات القادمة سواء في مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات.

ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، إقرار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وقانون الدوائر، وقانونى الإدارة المحلية ومباشرة الحقوق السياسية.