أخبار مصر | محافظ الجيزة يعُلن قرارا جديدا لضبط النمو السكاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعُلن قرارا جديدا لضبط النمو السكاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت محافظة الجيزة، وحدة سكان لتسريع الاستجابة لحل قضايا السكان، بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن الهدف من الوحدة الوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار، لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة.

أضاف في بيان اليوم السبت، أن من الأهداف، تجميع البيانات وأنشاء نظام ولوحة معلوماتية وأعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها لموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلي اللجنة الوزارية للبت فيها.

ولفت إلى دعم المجلس الأقليمي للشباب المتطوع من المحافظة للمشاركة في اتخاذ القرار وتسريع الأستجابات لمعالجة الفجوات ورصد المشاكل السكانية ومعوقات التنفيذ وتقديم مقترحات بالحلول.

وأشار إلى أن الوحدة السكانية بالمحافظة قامت بالمشاركة في المشروع من خلال ورشة عمل فيديو كونفراس بالتنسيق بين شركاء العمل مع الوزارات والهيئات والواحدات السكانية بمحافظات " القليوبية - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا للأستفادة من التجارب ونتائج المشروع خاصتهم التي تهدف إلى مواجهة القضية السكانية.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المديريات والوحدات المحلية وذلك لما لها من اهمية بالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية.