شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تستأنف خطة الفتح التدريجي.. وزيادة عدد «الفنادق الآمنة» إلى 125 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قطاعا السياحة والآثار استئناف مرحلة جديدة من الفتح التدريجي لمختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاعين، إذ عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار سلسلة من الاجتماعات، لبحث الاستعدادات والاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يجب اتخاذها وتوافرها بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها «مطاعم وكافيتريات سياحية» وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية والمتاحف والمواقع الأثرية، وذلك لضمان صحة وسلامة مرتادي هذه المطاعم والكافيتريات السياحة وزائري المتاحف والمواقع الاثرية والعاملين بهم.

وكان الاجتماع الأول، بقيادات وزارة السياحة والاثار لوضع وتحديد ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي يجب توافرها بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها «مطاعم وكافتيريات سياحية» وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية على غرار ما تم سابقا بالنسبة للمنشآت الفندقية، وذلك لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لمرتديها عندما يتقرر فتحها في التوقيت الذي يقرره مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء من وضع هذه الضوابط سيتم الاخطار بها لجميع المنشآت والمطاعم والكافيتريات السياحية الراغبة في إعادة التشغيل للتقدم بطلباتها للغرفة المختصة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المقررة بحيث تقوم لجان الفحص بالوزارة بعمل المعاينات اللازمة للتفتيش على هذه المنشآت للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات وضمان جاهزيتها لإعادة التشغيل في حالة الموافقة على إعادة فتحها للجمهور.

كما اجتمع الدكتور خالد العناني، بقيادات المجلس الأعلى للآثار لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها عندما يتقرر فتح المتاحف والمواقع الاثرية، حيث تم اعتماد ضوابط السلامة الصحية التي يجب تطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والأثريين والمفتشين وأمناء المتاحف وجميع العاملين بها بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار انه من ضمن الضوابط تحديد عدد الزائرين في الأماكن المغلقة والطاقة الاستيعابية لها كل ساعة، بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية بالمداخل والمخارج وشباك التذاكر وغيرها من الضوابط التي سيتم الاعلان عنها قريبا

كما تم مناقشة خطة للفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الاثرية، تمهيدا للفتح الكلي لها عندما يتقرر ذلك، كما تم اختيار وتحديد مجموعة من المواقع والمتاحف لفتحها كمرحلة أولى خلال الأسابيع القادمة في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.

كما أطلع المهندس وعد ابو العلا، رئيس قطاع المشروعات بالمجلس، الحضور على آلية أعمال تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية استعدادا لعملية الفتح وذلك بالتعاون مع مركز البحوث بالوزارة وتحت إشراف مباشر من المرممين والأثريين.

و على صعيد متصل قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتي الان إلى ١٢٥ فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٩ فندقا بمحافظة البحر الاحمر وهم ريجينا سويس أن ريزورت، وبيلافيستا، ودوار العمدة، وسلطان باي، والتبة بل فيو، وكلوب باراديسيو، وسمرا باي، وماريوت، ومنتجع كونتننتال، و٣ فنادق بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هم فندق شارمليون كلوب ريزورت، وفندق شارمليون كلوب أكوا بارك، وفندق كورال بيتش تيران، وفندق واحد بمحافظة الاسكندرية هو فندق وندسور بالاس، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندق هيلتون ريزدنس الزمالك، وفندق أم كلثوم.

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وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.