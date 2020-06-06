شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التعايش المنزلي لمصابي كورونا في الإسكندرية إلى 32 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، التابع لمديرية الشؤون الصحية تعافى 5 حالات جديدة من مصابي الفيروس، السبت، بالمستشفى ليصل إجمالي حالات الشفاء التام 209 حالات منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضي وحتى الآن.

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى انه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

وأوضحت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تحويل 14 حالة جديدة إلى التعايش المنزلي أو الحجر المنزلى لتعافيهميواستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل اجمالي الحالات 32 فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى 454 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الان ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس واجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبو قير تعافوا بشكل كبير جداً من الاصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على ان يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة ان المستشفى تضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.

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