شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن أنقرة أرسلت ما يزيد على 10 آلاف إرهابي إلى بلاده لقتال الجيش الليبي والشعب الليبي ودعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأضاف «صالح» خلال لقاء صحفي مشترك عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر السبت، بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف دائمًا إلى جانب الشعب الليبي، موضحًا أن الجيش الليبي لم يحارب الشعب الليبي كما يروج زورا، بل يحارب تنظيمات إرهابية ومرتزقة جلبتهم تركيا إلى بلاده.
وتابع أن الجيش الليبي يطهر البلاد من الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الجيش أصبح يستعمل القوة أكثر لمواجهة تلك الجماعات.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن الجيش وافق على الهدنة وتراجع ولكن الأطراف الأخرى لم تلتزم بشروط الهدنة.
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