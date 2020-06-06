شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك بالشرقية يحرر 74 محضرًا لأصحاب مخابز وصيدليات ومحال تجارية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب في الأسعار المعلنة، وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية للمواطنين، لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية وجشع التجار، والتصدى لكافة صور الغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح اللواء عمر كامل الحوام، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أن الجهاز شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات، ومحال بيع المستلزمات الطبية ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 74 محضرًا، وذلك لضبط مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص في الوزن، وتصرف أصحابها في كمية الدقيق المدعم من قبل الدولة وبيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر وتهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وبيعها في السوق السوداء، وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

وتم ضبط صيدليات مختلفة لبيعها أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالسعر المعلن، وضبط مستودعات مخالفة للتصرف في كميات من الاسطوانات المدعمة من قبل الدولة وبيعها بسعر أزيد من السعر المعلن وبيع كمامات واقية بسعر أزيد من السعر الرسمي.

وأضاف رئيس الجهاز فرع الشرقية، أنه تم استقبال 500 شكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس آب 01281661880 والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، ويتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة في أسرع وقت ممكن، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الأجهزة الرقابية في توجيه ضربات متلاحقة لمحتكري السلع الأساسية وملاحقة المخالفين، وحل شكاوى المواطنين والتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية لإحتياجاتهم اليومية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

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