شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة (20٪) ورياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن معظم البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، والسواحل تتأثر بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «39– 21»، الإسكندرية «28– 20»، قنا «40- 25»، الأقصر «41 – 26»، أسوان «41 – 27».

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